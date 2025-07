Volks, Fiat e Renault já oferecem descontos com novo IPI Verde

A Fiat também lançou campanha publicitária, chamada "Grande Chance", com preços reduzidos pelo novo IPI Verde. As ofertas são válidas até 31 de julho ou enquanto durarem os estoques de 50 unidades por modelo.

**Os descontos são**

- Mobi Like: de R$ 80.990 por R$ 67.990 (16% de desconto, redução de R$ 13.000)

- Mobi Trekking: de R$ 82.990 por R$ 73.290 (11,7% de desconto, redução de R 9.700)

- Argo Drive 1.0 MT: de R$ 94.990 por R$ 86.990 (8,4% de desconto, redução de R$ 8.000).

As promoções valem apenas para vendas no varejo para pessoa física e não incluem modalidades como produtor rural, pessoas com deficiência, frota, taxistas e locadoras.

COMO FUNCIONA O IPI VERDE

O programa prevê isenção ou redução do IPI para veículos que emitam menos de 83 g de CO2 por quilômetro, tenham índice de reciclabilidade acima de 80% e sejam produzidos no Brasil com soldagem, pintura, montagem e fabricação de motor local. Isso exclui os elétricos chineses disponíveis hoje, como os modelos da BYD. Segundo o governo, o objetivo é incentivar a indústria automotiva nacional a produzir carros mais limpos e modernos. As categorias abrangidas se restringem a modelos compactos, que podem ser hatches, picapes ou utilitários esportivos. A medida estimula a produção nacional de modelos pequenos com tecnologia híbrida flex, que combina etanol, gasolina e eletricidade. As montadoras interessadas devem solicitar a habilitação dos veículos junto ao Mdic (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio). Após a análise e aprovação, uma portaria será publicada com a lista dos modelos aptos a receber o desconto integral. Hoje, a alíquota mínima para esses carros é de 5,27%. Para os demais veículos, o decreto estabelece um novo sistema de cálculo do IPI, que entra em vigor em 90 dias. A nova tabela parte de uma alíquota-base de 6,3% para veículos de passageiros e de 3,9% para comerciais leves, que será ajustada por um sistema de acréscimos e decréscimos.