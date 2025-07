Preso suspeito de matar homem a tiros na frente do filho em Bauru

As investigações conduzidas pela 3.ª DH/Deic indicaram como autor do crime T.F.F.N., que está foragido, e como seu comparsa M.S.M., de 20 anos. Este último foi localizado, nesta sexta-feira, em uma área de lazer no Núcleo Fortunato Rocha Lima e tentou fugir ao avistar as equipes, pulando muros para ingressar em uma comunidade, mas acabou detido.

No dia do crime, a vítima foi atingida na cabeça e no tórax por disparos de pistolas .380 e 9 mm, por volta das 22h30, na quadra 2 da rua das Jaqueiras, e morreu no local. Na mesma noite, segundo a Polícia Civil, o veículo usado pelos dois criminosos, um Ford Fiesta preto, foi encontrado incendiado nas proximidades do Núcleo Edson Francisco da Silva.

A Polícia Civil, através da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru, prendeu, na manhã desta sexta-feira (11), um jovem de 20 anos suspeito de envolvimento no homicídio de Bruno Moraes Neques, 30 anos, que foi executado a tiros na noite de 4 de junho, no Núcleo Geisel, na frente de familiares, inclusive do filho. Um segundo suspeito, já identificado, segue foragido.

Questionado, de acordo com a polícia, negou envolvimento no crime e disse que apenas teria comprado o veículo sem documentação, repassando-o ao segundo investigado, que alegou ser seu amigo de infância. Ele foi preso temporariamente por 30 dias e permaneceu à disposição da Justiça. Na mesma área de lazer, um adolescente com mandado de busca por tráfico de drogas foi apreendido e, posteriormente, encaminhado à Fundação Casa.

Foragido

Agora, as investigações prosseguem visando à localização e prisão do outro atirador. "Esse indivíduo, que estava em regime aberto fazendo uso de tornozeleira eletrônica, rompeu o equipamento e, desde a manhã posterior ao crime, não foi localizado", informa nota da polícia. T.F.F.N. é apontado pela 3.ª DH, ainda, como um dos envolvidos no homicídio de um jovem de 19 anos ocorrido três dias depois, após um baile na região do Parque Jaraguá, também com uso de pistola calibre 9 mm. Um adolescente confessou a autoria e foi apreendido.

Munições

Durante a operação da 3.ª DH, que contou com apoio de equipes da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e do Grupo de Operações Especiais (GOE), foram apreendidas 37 munições de calibre .380, modelo treina, do mesmo tipo das que foram apreendidas no local do homicídio de Bruno. Os objetos estavam na cama de um adolescente de 17 anos, em uma casa no Parque Jaraguá.