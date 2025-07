Academia Bauruense de Letras celebra 32 anos com antologia

Nesta sexta-feira (11), a Academia Bauruense de Letras (ABLetras) celebra seus 32 anos de fundação com uma noite de gala repleta de cultura, emoção e homenagem à literatura. O evento, gratuito e aberto ao público, será realizado no auditório da OAB Bauru e contará com uma programação especial, incluindo declamações, música, discursos e o lançamento da Antologia Aberta 2025.

A cerimônia foi cuidadosamente organizada pela presidente da entidade, Olynda Bassan Franco, que lidera a instituição no biênio 2024-2025, e sua diretoria. O evento marca não apenas mais um aniversário da ABLetras, mas a continuidade de um projeto literário iniciado em 1992 por um grupo de intelectuais liderados por Celina Lourdes Alves Neves — também mentora do Grupo Gil Vicente e idealizadora do Teatro Municipal de Bauru.



Academia Bauruense de Letras (ABLetras) (Foto: Divulgação)



"A ideia ganhou corpo e representatividade entre os poderes públicos e o sonho se fez realidade. O teatro e a academia saíram do papel depois de incansável caminhada em busca de apoio ao ideal", lembra a jornalista e acadêmica Mariluci Genovez.