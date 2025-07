Piratininga revisa o Plano Diretor

A segunda etapa é a fase de leitura da cidade, onde serão realizados levantamentos técnicos e reuniões com a população, ouvindo cidadãos, grupos sociais e lideranças políticas, fazendo a captação da dinâmica urbana por meio de levantamentos detalhados e a interpretação dos dados coletados com embasamento técnico.

Na terceira etapa, com base no que foi diagnosticado e discutido, será elaborado o Cenário Zero — a estrutura conceitual do novo Plano Diretor, apontando rumos possíveis para o futuro da cidade. Por fim, na quarta etapa, chega o momento de transformar ideias em ação. Serão definidas as propostas prioritárias, estratégias de desenvolvimento, instrumentos de política urbana e os projetos estruturantes para a cidade.