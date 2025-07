Centro KiaKaha promove corrida fitness no Vitória Régia

No próximo dia 30 de agosto, o Centro de Treinamento KiaKaha realiza um simulado Hyrox, o desafio de resistência funcional que está conquistando atletas em todo o país. O evento acontecerá a partir das 8h, no Parque Vitória Régia, cartão postal de Bauru.

A prova será em duplas e combina corrida com exercícios funcionais como sled push, burpee broad jumps, farmers carry, entre outros, o simulado oferece uma experiência completa do formato Hyrox.

"Convide sua dupla e inscreva-se agora mesmo seguindo as instruções no site oficial do evento: kiakahafitnessrun.com.br", informa o KiaKaha.