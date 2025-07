TCE vê risco de alta nos custos com nova composição da Câmara

O aumento no número de vereadores em Bauru a partir de 2025 e assessores a partir de 2026 acende um sinal de alerta no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE). Embora os gastos da Câmara avaliados em 2024 estejam dentro da média esperada para cidades do mesmo porte, a nova estrutura pode pressionar o orçamento e alterar esse cenário.

Em 2024, a Câmara Municipal de Bauru gastou R$ 24,06 milhões com pessoal e custeio. O valor foi o mais alto entre os 41 municípios que compõem a região analisada pela unidade regional do TCE. Embora o valor seja o maior da região, José Paulo Nardone, diretor da unidade regional do órgão em Bauru, destaca que ele está dentro da média esperada para cidades do mesmo porte.

Ele explica, ainda, que o valor inclui todas as despesas da Câmara (gasolina, luz, energia etc), exceto investimentos - que somaram apenas R$ 164 mil. "O grosso dos custos da Câmara é com pessoal. Hoje, a condição é boa e aceitável, mas estaremos atentos para verificar o fechamento de 2025 se isso vai se alterar. Esses novos custos prometidos são o que preocupam", afirma Nardone.