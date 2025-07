Ato cobra taxação de bilionários em Bauru

Um ato pela taxação de bilionários, bancos e bets reuniu cerca de 35 pessoas em frente à Câmara Municipal de Bauru às 17h30 desta quinta-feira (10), além de diferentes representantes de movimentos da cidade, como do PSOL, MST e PT; A ação simbólica contou com discursos no microfone em protesto contra o imperialismo norte-americano e queima de uma bandeira dos Estados Unidos feita de papel