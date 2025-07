Recidiva na segurança do trânsito

Nos últimos 4 anos o país registou crescimento de óbitos e de sinistros no sistema viário nacional. Dados da Polícia Rodoviária Federal, de 2024, mostram que 6,2 mil pessoas morreram, representando mais de 16,9 mortes/dia e 84,5 mil ficaram feridas em sinistros de trânsito. Ao todo, 73,2 mil sinistros foram contabilizados (200,4 ocorrências/dia). Isso seria o mesmo que dizer que na média 16,9 pessoas perderam a vida a cada dia. Essa quantidade é 9,5% mais elevada quando se compara à registrada em 2023. Os números de sinistros e lesionados registraram uma elevação de 10,8% e 7,85%, respectivamente.

Esse crescimento torna evidente um recuo no panorama de diminuição que o Brasil havia conquistado nos últimos dez anos. Desde 2014, em que foram registrados 169,2 mil sinistros e 8,4 mil mortes, o país experimentava a cada ano redução nos óbitos no trânsito. Essa diminuição perdurou até o ano de 2020, com um mínimo histórico de cerca de 5,3 mil óbitos e cerca de 63,6 mil sinistros. O quadro foi alterado no ano de 2021, no qual o país voltou a registrar elevação na quantidade de óbitos e lesionados no trânsito.

Os números desnudam a debilidade da gestão das ações voltadas para a segurança viária no Brasil. Dessa forma, ficam evidentes os resultados insatisfatórios obtidos pelas ações derivadas das políticas públicas que flexibilizaram legislações e mesmo artigos do Código de Trânsito Brasileiro. São alguns exemplos: dilatação no prazo para a revalidação da Carteira Nacional de Habilitação; benefício aos condutores infratores, duplicando o limite de pontos advindos de multas por infrações de 20 para 40; e minimização de ações de fiscalização voltadas a se obter maior segurança nas rodovias federais.