Estabelecimentos penais recebem prêmio por combate à tuberculose

Unidades prisionais das regiões Norte e Noroeste do Estado de São Paulo foram reconhecidas pelo desempenho no enfrentamento à tuberculose no ano de 2024. O prêmio foi concedido em junho pela Divisão de Tuberculose do Centro de Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Estado da Saúde como forma de valorizar o trabalho dos profissionais da área que atuam dentro do sistema prisional.

A premiação ocorre anualmente e contempla as unidades que alcançam ou superam as metas da campanha estadual de busca ativa de sintomáticos respiratórios – ação realizada duas vezes por ano com foco na detecção precoce de casos suspeitos de tuberculose entre a população privada de liberdade.

De acordo com Giovanna Mariah Orlandi, diretora técnica da Divisão de Tuberculose, o evento é um momento importante de valorização dos servidores da saúde. “Todos os anos realizamos a premiação das unidades prisionais que alcançam a meta da busca ativa de sintomático respiratório. É um momento de partilha, de reconhecimento pelo esforço dos profissionais. Neste ano, as unidades penais das regiões Norte e Noroeste receberam o prêmio, e algumas ainda se destacaram por superarem a meta, com um trabalho feito com muito esmero junto à população prisional”, destacou.