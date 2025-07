Polícia Civil de Botucatu incinera 1,6 tonelada de entorpecentes

Botucatu - Nesta quinta-feira (10), uma operação policial realizada pelas Delegacias de Porangaba, Bofete e Areiópolis, com apoio da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e 1.º DP de Botucatu, além da Delegacia de Itatinga, sob supervisão da Delegacia Seccional de Botucatu, resultou na incineração de 1,6 tonelada de entorpecentes, entre maconha, cocaína e crack.

As drogas foram apreendidas durante diligências feitas na área da Seccional de Botucatu e a incineração, precedida de autorização judicial, contou com supervisão do Ministério Público (MP) e acompanhamento da Vigilância Sanitária.

"Essas apreensões demonstram a efetividade da Polícia Civil e demais forças de segurança no combate ao tráfico de drogas e crime organizado na região da Seccional de Polícia de Botucatu", ressaltou a unidade, através de nota.