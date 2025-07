Livro sobre negociação global será lançado nesta quinta-feira

Morando há mais de 15 anos em Basel, na Suíça, presidente do Grupo Mondelli de Educação, fundadora da ONG Empowering Women for Integration e CEO da B-Long Businesse School, escola de capacitação para empreendedores brasileiros globais, a autora fundamenta as lições da obra a partir de vivências em mais de 80 países.

Em uma realidade hiperconectada, onde oportunidades de negócios atravessam oceanos e cruzam fronteiras, o domínio das competências interculturais se tornou essencial para profissionais e empreendedores com ambições globais. É com a premissa de contribuir para o desenvolvimento dessas habilidades que Natália Mondelli lança 'O mundo é seu: negócio fechado!' pela DVS Editora, nesta quinta (10), a partir das 18h, na livraria Jalovi, situada na rua Antônio Alves, 22-75.

Passando por todos os continentes, a empresária relata as situações cômicas e de aprendizado que viveu ao redor do mundo, como deixar um inglês horrorizado ao oferecer açúcar para o chá, receber um feedback honestamente brutal na Holanda, as tentativas de decifrar o "talvez" dos filipinos e a bronca por misturar a comida no prato durante uma refeição na Venzuela.

Esses exemplos ajudam o leitor a entender como evitar os "micos culturais" e a transformá-los em oportunidades de aprendizagem e conexão. Seja para entrevistas de emprego, transações comerciais, participações em eventos ou conversas informais, as orientações de Mondelli reforçam que valorizar as especificidades de cada povo é uma forma de construir confiança, fortalecer parcerias e criar soluções mais criativas e sustentáveis.

Ao longo das páginas, a especialista aprofunda os contrastes marcantes percebidos entre as nações na hora de fechar um negócio. Em países como Cabo Verde, Jordânia e territórios asiáticos, a confiança e o relacionamento interpessoal antecedem qualquer contrato ou proposta. Essa visão desafia o imediatismo e a objetividade típicos de culturas mais orientadas a resultados, como os Estados Unidos e a Alemanha. Outros temas abordados no lançamento são a influência da cultura da inovação e da tecnologia nos negócios internacionais, a linguagem corporal como ferramenta silenciosa de comunicação e o uso estratégico do humor. A autora também analisa como culinária, rituais à mesa e traduções literais mal interpretadas podem impactar acordos comerciais, além de abordar tópicos urgentes como negociações remotas, sustentabilidade e responsabilidade social. Com escrita marcada pela empatia e humanidade, o título reflete a trajetória de coragem, curiosidade e paixão de uma brasileira que vive, estuda, empreende e negocia no mundo real.