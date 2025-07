Jaú: Prefeitura e Santa Casa renovam o contrato do PS

A Prefeitura de Jaú (47 quilômetros de Bauru) e a Santa Casa renovaram o contrato para atendimento de urgência e emergência nos Prontos-Socorros Adulto e Infantil do hospital. O novo termo tem vigência de 12 meses, com repasse mensal de R$ 3 milhões, somando o total de R$ 36 milhões até junho de 2026.

Somente no primeiro semestre deste ano, foram 53.436 atendimentos prestados pela Santa Casa via Sistema Único de Saúde (SUS) nos dois prontos-socorros, sendo 40.617 no adulto e 12.819 no infantil.

A entidade atua como referência para Jaú e 11 municípios da região.