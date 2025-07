Rodovias do Tietê realiza nova etapa de alargamento de ponte

Concessionária Rodovias do Tietê

A concessionária Rodovias do Tietê inicia nesta quinta-feira (10) uma nova fase das obras de ampliação da ponte no km 207 900 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), sobre o rio de Peixe, entre os municípios de Conchas e Bofete. A intervenção visa atender às normas atuais de segurança viária, além de oferecer mais conforto aos motoristas que utilizam o trecho.

O plano de obras foi aprovado pela Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp). As atividades ocorrerão diariamente, das 7h às 18h, e será necessária a implantação da Operação Pare e Siga durante 24 horas, já que as intervenções atingem o pavimento. A previsão é de que os trabalhos se estendam por 60 dias.

Para garantir a segurança dos usuários e também das pessoas que trabalham no local, a concessionária adotará sinalização especial na região e utilizará os Painéis de Mensagem Variável (PMV) para alertas aos condutores. A expectativa é de que o impacto no tráfego seja reduzido, com formação de fila inferior a 200 metros.