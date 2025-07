Barra Bonita recebe 25ª edição do Festival Internacional de Dança

Teve início na noite desta quarta-feira (9), na Estância Turística de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), um dos eventos mais tradicionais e relevantes do cenário da dança no Brasil: o Festival Internacional de Dança - Encontro das Artes, que celebra sua 25.ª edição e segue até domingo (13). A entrada é solidária e o público pode contribuir com um litro de leite ou um quilo de alimento não perecível.

O evento é realizado no Pavilhão de Exposições "Prefeito Luiz Fernando Ortigosa", no Centro Turístico, e tem programação diversificada, com atrações nacionais e internacionais, apresentações competitivas, workshops, praça de alimentação e feira de artesanato.

Segundo a Prefeitura de Barra Bonita, o 25.º Festival Internacional de Dança é uma realização que valoriza a cultura, promove o intercâmbio artístico e movimenta o turismo cultural no município. A abertura contou com apresentações especiais e homenagens.