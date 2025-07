ViaRondon entregou 25 novas viaturas ao Policiamento Rodoviário

A Concessionária ViaRondon informa que realizou, nesta semana, a entrega de 25 novas viaturas ao 2º Batalhão de Polícia Rodoviária (2º BPRv), sediado em Bauru. Os veículos foram todos equipados e reforçarão as atividades operacionais e de fiscalização em toda a área de responsabilidade do batalhão, que abrange os trechos sob concessão da concessionária na rodovia Marechal Rondon (SP-300), entre Bauru e Castilho.

"A entrega faz parte dos compromissos firmados no contrato de concessão com o Governo do Estado de São Paulo, por meio da Artesp (Agência de Transporte do Estado de São Paulo), e demonstra o apoio direto da concessionária às ações de segurança viária, fiscalização e atendimento ao usuário promovidas pela Polícia Militar Rodoviária", diz a ViaRondon.

O diretor de Operações e Relações Institucionais da ViaRondon, Fábio Abritta, destacou a importância da parceria entre a iniciativa privada e os órgãos de segurança pública.