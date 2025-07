Óleo e azeite caem pelo 4º mês seguido, dizem supermercadistas

Já o azeite de oliva também contribuiu para a trajetória de queda da categoria. Em maio, a redução do preço do produto foi de -2,52%. O recuo já vinha sendo registrado em fevereiro (-1,01%), março (-1,26%) e abril (-2,34%).

Economista-chefe da Apas, Felipe Queiroz explica que o azeite é um dos produtos que mais tem sofrido influência de alterações climáticas, como o calor excessivo na Europa, principal região produtora do mundo. "A produção espanhola caiu quase 50% em 2022 e 2023, e isso acarretou no disparo do preço internacional. Desde o fim de 2024, estamos entrando em um novo ciclo, e a expectativa é que o preço do azeite continue reduzindo num patamar ainda maior, em função da retomada da produção europeia de azeite", afirma ele.

No acúmulo dos últimos 12 meses, a categoria ainda registra alta de 13,59% nos supermercados paulistas.