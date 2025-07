Grupo integrará setores em busca de soluções em tecnologia

Na manhã da última terça-feira (8), a Câmara Municipal realizou Audiência Pública para discutir como Bauru está se preparando para lidar com as demandas de modernização e inovação tecnológica colocadas no horizonte do setor produtivo e da Administração Pública. O encontro foi idealizado pelo vereador Arnaldinho Ribeiro (Avante), que preside a Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa de Leis.

Como resultado da audiência, será formado um grupo de trabalho com as universidades participantes, entidades envolvidas e parte da administração municipal, visando fomentar a conexão entre todos para que a pauta de tecnologia, invocação e IA em Bauru seja uma ação de Estado e não de governo.

Representando o Centro de Inovação Tecnológica (CIT) de Bauru, administrado pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (antiga Sedecon), Tathiana Rodrigues Saqueto apresentou um panorama do primeiro ano de atuação do CIT: foram 54 cursos realizados e 2 mil pessoas capacitadas.