Banco Central não cumpre meta

Desde janeiro, a inflação acumulada em 12 meses é comparada com a meta e com o intervalo de tolerância. Se a inflação ficar fora do intervalo de tolerância por seis meses consecutivos, a meta é considerada descumprida. Atualmente a taxa acumulada em 12 meses está acima dos 5% ao ano.

O que levado a inflação a ficar acima da meta máxima? É uma combinação de fatores internos e externos.

Internamente o consumo tem sido estimulado pelo governo federal. O mercado de trabalho se mantém resiliente, com geração formal de emprego positivo e taxa de desemprego controlada. Além disso, os gastos públicos excessivos contribuem para maior circulação do dinheiro na economia. Os preços administrados, com reajustes anuais, pressionam a inflação. E ainda, o governo federal criou mecanismos para o aumento do crédito. Combinações que potencializam o consumo das famílias, variável que representa quase 70% do Produto Interno Brasileiro.

Os fatores externos também contribuem para realimentar a inflação. Mesmo com um câmbio mais comportado, a volatilidade da moeda estrangeira pressiona os preços internos. E outro importante fator é a alta de preços internacionais de alimentos e de energia. Isso tudo provocado por um ambiente de conflitos geopolíticos, gerando mais instabilidade nos preços dos produtos, notadamente as commodities alimentícias, metálicas e em especial o petróleo.