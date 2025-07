Vitória Régia recebe festa julina nesta quarta-feira

O Parque Vitória Régia recebe o ‘Arraiá do Vitória’, nesta quarta-feira (9), das 14h às 21h. A realização é da Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Agricultura e Abastecimento (Sagra), em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer (Semel), a vai acontecer dentro da feira livre do Parque Vitória Régia.

O público poderá aproveitar opções variadas de comidas típicas, e as barracas que comercializam os produtos da feira estarão enfeitadas. Além disso, a Semel estará presente com brinquedos e atividades para as crianças. A entrada é gratuita e vai proporcionar uma oportunidade especial para celebrar as tradições juninas em um dos espaços mais conhecidos de Bauru.