Matheus Eugeniusz é o novo jogador do Bauru Basket

Apesar de ser um ala/armador de origem, a comissão técnica enxerga com bons olhos a possibilidade de consolidá-lo em outras funções. "O Eugeniusz possui características muito interessantes para assumir o papel de armador. É um cara inteligente e alto para a posição, que joga em velocidade, pode jogar de frente e de costas para a cesta, além de ser agressivo nos rebotes", analisou Paulo Jaú, treinador do Dragão.

"Estou muito feliz e honrado por fazer do Bauru Basket. Todos sabem do tamanho dessa camisa e do que ela representa no basquete brasileiro", disse o atleta, que chega para assumir o inusitado número 0 da equipe bauruense.

Depois de anunciar a renovação do técnico Paulo Jaú, o Bauru Basket já tem sua primeira "cara nova" confirmada para a temporada de 2025/2026. Trata-se de Matheus Eugeniusz, ala/armador de 25 anos de idade e 1.93 m de altura. A contratação foi oficializada pela diretoria do Dragão na manhã desta quarta-feira (09).

Nascido na cidade de Taubaté (SP), Eugeniusz foi formado pelas categorias de base do Pinheiros. Depois, defendeu as cores do São José, Caxias, Fortaleza e Vasco da Gama. Pelo time carioca, foi eleito o melhor sexto homem da temporada 2023/24 do NBB Caixa - e, na última edição do torneio, manteve as atuações consistentes e enérgicas.

O torcedor do Dragão, inclusive, conhece bem essa intensidade dentro de quadra: durante as quartas de final do NBB 2023/24, o ala/armador não somente foi um dos principais destaques da equipe cruzmaltina, como ainda provocou reações nas arquibancadas do ginásio Panela de Pressão. Mas, agora, o jogo virou: a personalidade forte do reforço já ganhou um espaço no coração dos bauruenses.

"Quero agradecer a todos que me mandaram mensagem e desejaram as boas-vindas. Podem ter a certeza de que não vai faltar dedicação e entrega. Espero que possamos transformar esse apoio em uma grande temporada dentro de quadra", afirmou Eugeniusz.