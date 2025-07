Di Ferrero em Jaú: 4 dias para show gratuito

Faltam quatro dias para o show gratuito de Di Ferrero, ex-vocalista da banda NX Zero. A apresentação será no próximo domingo (13), às 18h, no Parque Rio Jaú, situado na avenida Doutor Quinzinho, 812, no Jardim Antonina.

O evento começa às 16h, com as bandas locais 'Echo Drive' e 'Sonora', e integra o Festival de Inverno promovido pela Prefeitura de Jaú em comemoração ao Dia Mundial do Rock.

"Será uma tarde cheia de energia, música boa e aquele clima legal que só o rock traz. Chame os amigos, a família, todo mundo que curte um som de qualidade e venha fazer parte dessa festa inesquecível!", destaca a divulgação do show. Di Ferrero é cantor e compositor e ganhou destaque nacional nos primeiro anos da década de 2000, com a banda NX Zero e sucessos como "Razões e Emoções", "Cedo ou Tarde" e "Só Rezo".