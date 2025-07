Pederneiras se prepara para 15º Arraiá Cultural

O evento será realizado no Recinto de Exposições "José Augusto de Carvalho Neto", com início a partir das 19h30. A entrada é gratuita, aberta a toda população.

Além da música ao vivo, o Arraiá contará com brincadeiras tradicionais gratuitas para as crianças, como pesca, boca do caipira, tomba latam e jogo da argola.

Também não vão faltar as guloseimas típicas das festas juninas, como a pipoca e o algodão doce, que serão distribuídas gratuitamente. A renda obtida com a venda dos itens da praça de alimentação será revertida em prol do Fundo Social de Solidariedade e da Casa da Criança.