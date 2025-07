Arealva fecha o cerco aos carros abandonados

Arealva - Com objetivo de manter a limpeza e a segurança das vias públicas, além de evitar problemas de saúde coletiva e riscos ambientais, a Prefeitura de Arealva (41 quilômetros de Bauru) vai notificar, através de fiscalização intensa, proprietários de veículos abandonados nas ruas da cidade.

Após intimação, eles terão 72 horas para remoção e, caso não cumpram o prazo ou não apresentem defesa, serão multados em 50 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (Ufespss), ou R$ 1.851,00, segundo a Lei Municipal 1971, de 4 de abril de 2017. Além disso, o automóvel será removido, ficando sob a guarda do Executivo pelo prazo de 90 dias. Passado esse prazo, se não houver a retomada por parte do proprietário, a administração poderá leiloá-lo para o ressarcimento das despesas geradas.