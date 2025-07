Santa Casa sela cápsula do tempo que será aberta em 2093

Foram inseridos na cápsula mais de 150 itens que representam o tempo presente e a realidade da saúde em 2025. Entre eles, estão desenhos e mensagens das crianças do ensino fundamental da Fundação Dr. Raul Bauab e da Emef Dr. Padua Salles, com o tema "O que eu espero para a Jahu de 2093".

O evento teve início com missa celebrada na capela Nossa Senhora da Glória pelo padre Márcio André Massola Gaido. Em seguida, autoridades, funcionários do hospital, estudantes e representantes da sociedade civil participaram da cerimônia de selagem.

Jaú - Na manhã desta terça-feira (8), a Santa Casa de Jaú (47 quilômetros de Bauru) viveu um momento especial e simbólico selando, no pátio do prédio histórico, uma cápsula do tempo que deverá permanecer fechada por 68 anos, até 2093, quando a Irmandade de Misericórdia do Jaú celebrará seu bicentenário.

O recipiente também recebeu documentos institucionais da Santa Casa, itens médicos, embalagens de vacinas e medicamentos, fotos atuais do hospital, mapa da cidade de Jaú, moedas e cédulas de real e um exemplar de jornal de circulação nacional do dia da selagem, além de imagens religiosas.

O provedor da Santa Casa, Alcides Bernardi Júnior, incluiu na cápsula, ainda, uma carta endereçada ao provedor de 2093, como uma mensagem de continuidade e esperança. "Que, no futuro, essas lembranças ajudem a contar quem fomos e inspirem quem continuará essa missão de cuidar", declarou.

A cápsula foi posicionada ao lado do obelisco comemorativo do centenário da Santa Casa, originalmente construído em 1993 e recentemente reconstruído com as mesmas proporções e placa original restaurada. A cerimônia integra as ações de preparação para os 120 anos da entidade, que serão comemorados em 2026.