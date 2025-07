IA vai redesenhar mercado de seguros, afirma Sincor

A declaração veio durante visita do empresário a Bauru, onde recebeu moção de aplausos por indicação do vereador André Maldonado (PP), de quem é amigo e colega de profissão.

Presidente do Sindicato dos Corretores de Seguros do Estado de São Paulo (Sincor-SP), Bóris Ber diz que a inteligência artificial (IA) já começa a transformar a lógica do setor e que o impacto será cada vez maior — não apenas na rotina dos corretores, mas também no entendimento do consumidor.

Na avaliação de Ber, a IA vai ampliar o modelo da chamada "venda consultiva" — na qual o corretor atua de forma mais analítica, oferecendo proteção sob medida. Mas a tecnologia, reforça o presidente do Sincor-SP, não substitui a relação de confiança entre cliente e corretor. "Principalmente no interior, onde essa proximidade ainda é um diferencial. Ela ainda conta", garante.

É uma mudança que aparece também na comparação entre grandes corretoras e profissionais autônomos, admite Bóris. As primeiras têm ferramentas que cruzam dados, projetam riscos e personalizam ofertas. Já os autônomos, muitas vezes, mantêm uma carteira fiel e atuam com base no relacionamento. "O que falta em tecnologia, sobra em proximidade. Os dois modelos têm espaço. E a IA pode ser aliada de ambos", explica.

O momento do mercado, segundo ele, também é marcado por maior conscientização do público em busca de maior proteção - medida intensificada pela pandemia e catástrofes naturais recentes, como as enchentes no Litoral paulista e no Sul.