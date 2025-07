Mensagem do Brics é de esperança

Se faz necessário enxergar as relações comerciais de um país fora do alcance proporcionado pelos Estados Unidos. Com estes hoje, só pitos e tarifas, além de intromissões nos negócios alheios. Paralelo a isso, desponta no horizonte um novo formato, mas humanizado, não cobrando e exigindo que se permaneça de joelhos, subserviente e calado. O BRICS é mais que uma nova realidade e assim precisa ser enxergado e entendido.

Os EUA hoje, me parece, pode até continuar sendo um bom lugar para se conhecer, visitar e passar alguns dias. Até ficar doente por lá não é bom negócio.

Não existe o olhar para o ser humano. Tudo é um negócio. Não dá mais. Cansou. Estagnou. E tudo também foi acelerado com um presidente humilhando todos e exigindo subserviência total.