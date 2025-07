9 de Julho: o dia em que São Paulo gritou por justiça

Foi um tipo de saudade que não envelhece. Uma tristeza quieta, mas também uma honra que ninguém tira. Sempre que chega julho, me pego pensando nisso. Pensando no que leva alguém tão jovem a arriscar tudo por um ideal. A morrer por algo que muitos hoje tratam com descaso. Miragaia e seus três amigos morreram por um país mais justo. Morreram acreditando que dava pra virar a página. E, no fim, virou.

A nova Constituição veio dois anos depois. Tarde demais pra eles, mas não pra todos nós. Será que eles imaginavam que, quase um século depois, alguém ainda escreveria sobre eles com a voz embargada?

Feliz a iniciativa das autoridades de Bauru em dar o nome de Praça Nove de Julho a um de seus espaços públicos. Uma escolha que não é à toa: nela está a ITE, que através do Dr. Toledo, cidadão visionário, revolucionou a educação superior da cidade. Um homem que acreditava no poder da formação, da liberdade pelo saber. Muitos juristas/constitucionalistas se formaram na ITE. Uma praça com essa presença não é só um lugar bonito. É um recado silencioso: memória também se constrói com escolhas urbanas e homenagens conscientes.