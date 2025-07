Preso suspeito de agredir ex-namorada após discussão por dinheiro

Botucatu - Policiais civis de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) prenderam em flagrante, na tarde desta segunda-feira (7), um homem de 25 anos suspeito de agredir e ameaçar a ex-namorada, da mesma idade, após uma discussão motivada por questões financeiras.

Segundo o registro policial, a vítima foi até a Delegacia Seccional, com hematoma na boca, alegando que havia acabado de ser agredida com um soco e ameaçada pelo ex-companheiro, com quem tem uma filha recém-nascida.

Policiais civis da unidade foram até a residência onde os fatos teriam ocorrido e localizaram o suspeito, que confessou as agressões, mas alegou que também havia sido agredido pela ex-namorada, e mostrou algumas lesões na nuca.