Obra leva esperança a mulheres presas

A poetisa cristã de Bauru Keila Moraes, conhecida como Keilinha, transformou um de seus poemas no livro "Além do Cárcere", lançado para unir poesia e fé com o propósito de convidar mulheres privadas de liberdade ao recomeço. Movida por uma decisão pessoal de "amar, ajudar e abraçar pessoas por meio da poesia", a autora viabilizou, agora, a impressão de mil exemplares da obra, que serão distribuídos a mil mulheres atrás das grades.

"São mil sementes de luz em um lugar onde a dor é constante e os olhares do mundo não alcançam. Estas mulheres que erraram, sim, mas ainda sentem, choram, acreditam e esperam por uma nova chance", afirma.

Ilustrado pela artista mineira Cláudia Romano, "Além do Cárcere" começa retratando a realidade enfrentada por mulheres dentro das penitenciárias e, aos poucos, conduz o leitor a uma reflexão sobre o amor de Deus, sobre sonhos, esperança e a possibilidade de recomeço.