Livro de Cesar Savi ganha 3ª edição e celebra 129 anos de Bauru

Com os 129 anos de Bauru batendo à porta (comemora-se em 1 de agosto), o jornalista Cesar Savi relança sua obra de memórias sobre a cidade com uma novidade simbólica: a terceira edição do livro chega com nova capa, onde uma foto histórica da Praça Rui Barbosa, em frente à Catedral do Divino Espírito Santo, ganha destaque. A imagem, incluída na reedição elaborada pelo designer André Mucheroni, mostra o antigo lago que abrigava jacarés, peixes e patos.

Em tom leve e conversado, o autor conduz o leitor por uma Bauru que muitos desconhecem. Relembra, por exemplo, o tempo em que era possível viajar de trem da cidade até o Paraguai, e quando o verbo "batistar" — em alusão aos passeios pela rua Batista de Carvalho — nasceu no vocabulário popular local. Ali, florescia um comércio de alto padrão, com vitrines que rivalizavam com grandes centros.

A nova edição do livro, já à venda por R$ 39,90 nas livrarias Empório Cultural e Jalovi, além das bancas da Hilda (no aeroporto) e do Tauste (Rio Branco), reúne fatos históricos, personagens e logradouros que marcaram a trajetória da cidade. Com o relançamento, Savi reforça o propósito de não deixar que essas histórias se percam no tempo. "Vale a pena lembrar para não esquecer", resume o autor.