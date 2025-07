Paulo Maia lança álbum 'O Universo do Calendário do Som'

Imagina compor uma música para cada dia do ano? Pois foi essa a ideia do genial Hermeto Pascoal, que reuniu em um livro (O Calendário do Som) 366 canções que capturam a essência do processo criativo do artista. Esse foi o ponto de partida para o lançamento do álbum "O Universo do Calendário do Som", do pianista Paulo Maia, que reúne oito músicas jamais gravadas que compõe uma mistura de sons que vão do frevo, passando pelo samba, choro, samba rock com maracatu, entre outros ritmos, sempre permeados pela muita música universal de Hermeto. E o lançamento desse álbum acontece nesta terça-feira (8), no Templo Bar em Bauru, com uma apresentação do CamJazz.

Paulo Maia destaca a importância histórica e musical apresentada no livro de Hermeto Pascoal. "É uma obra extraordinária, pois vai desde músicas extremamente complexas até as tradicionais, com grandes harmonias e releituras. É um livro muito importante para a música e para o músico brasileiro. São 15 anos dedicados a essas composições, onde já gravei 57 delas que podem ser encontradas no YouTube", destaca Maia.

E para a gravação e circulação do "O Universo do Calendário do Som", Paulo reuniu um time de grandes músicos que também fazem parte da trajetória e da história de Hermeto, entre eles, Jota P (atual solista de Hermeto e Grupo), Fabio Leal (guitarrista do grupo Hermeto Pascoal e Big Band), Rodrigo Digão Braz (baterista sub do Hermeto e Grupo), Adriano Martins e Matheus Maia (baixista e saxofonista do álbum Inéditas Hermeto).