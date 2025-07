Luciano Assis, novo presidente do PT em Bauru, quer sair da bolha

Eleito presidente do PT Bauru e coordenador macrorregional da legenda para os próximos quatro anos, Luciano Assis disse ao JC nesta segunda-feira (7) que a sigla precisa "sair da bolha" e "falar para fora do PT", numa estratégia que ele classifica como reconstrução do partido após o impeachment de Dilma Rousseff, a prisão de Lula e posteriormente a própria recondução do atual presidente ao cargo.

Assis, ligado à ala da vereadora Estela Almagro (PT), foi alçado a presidente do PT em eleição realizada no último final de semana.

"A gente sofreu um golpe muito grande. Passamos por um processo desgastante e polarizado", aponta. Por isso, defende que a atuação local busque conexão com o campo progressista mais amplo, em vez de permanecer restrita às bases tradicionais. "A Estela [vereadora] teve uma votação muito expressiva porque falou para fora do PT. Esse é o caminho". Assis também foi eleito ao cargo de coordenador da macrorregião do partido, que engloba 52 municípios. Ele diz que há esforço para retomar a presença do PT em cidades onde o partido perdeu estrutura e representatividade.