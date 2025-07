Câmara adia projeto e aprova 'Rolê Vicentino' no calendário

SEGUNDO PL

A Casa também decidiu segurar um projeto do governo Suéllen Rosim (PSD) que altera regras de construção nos distritos industriais e que institui, na prática, uma espécie de "anistia" a empresários dos distritos industriais que ergueram construções de maneira irregular em suas respectivas áreas.

O texto chegou a ser aprovado na semana passada com críticas da oposição, que via vícios legais em torno do projeto. Nesta segunda (7), o presidente da Casa, vereador Markinho Souza (MDB), foi quem pediu o adiamento. Ele alegou dúvidas sobre se a norma conflita ou não com o Plano Diretor e a própria Lei de Zoneamento.