Bira promove série de audiências sobre segurança

O vereador Pastor Bira (Podemos) inicia nesta semana uma série de audiências públicas voltadas ao tema da segurança pública. Serão três encontros ao longo do mês de julho, com foco em escolas municipais, centros comerciais e ações mais amplas voltadas à cidade. O objetivo, segundo o parlamentar, é reunir diagnósticos, ouvir propostas e buscar soluções concretas diante do aumento de ocorrências que têm preocupado moradores e comerciantes de Bauru.

A primeira audiência será na sexta-feira (11), a partir das 9h, e deve tratar da segurança nas unidades de ensino do município. O debate ganha fôlego após uma sequência de furtos registrados nas escolas — alguns prédios foram invadidos mais de uma vez. A situação gerou críticas e levou a Prefeitura a anunciar, ainda no primeiro semestre, a intenção de instalar câmeras e criar a Guarda Municipal. Ambos os projetos, no entanto, seguem parados por falta de orçamento.

A segunda audiência ocorre no dia 16, às 14h, e discutirá ações para melhorar a segurança em centros comerciais da cidade, com ênfase na região central. No último ano, comerciantes relataram sucessivas invasões, o que reacendeu a cobrança por mais policiamento, fiscalização e medidas de prevenção.