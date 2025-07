Vereadores criticam cancelamento de licitação da vigilância

Da mesma forma, Cabo Helinho (PL) disse que o município aderiu ao programa "Muralha Paulista" - iniciativa do Governo Estadual que pressupõe a existência de câmeras - e disse que Bauru tem, além dos radares, cerca de 10 equipamentos de vigilância instalados por emenda do deputado federal Capitão Augusto (PL), de quem foi assessor.

A base do governo chegou a comentar o assunto, mas adotou tom mais brando. Ex-líder da prefeita na Câmara, o vereador Marcelo Afonso (PSD) lembrou, por exemplo, que ele é autor de uma lei aprovada neste ano pela Câmara que obriga o governo a instalar câmeras de monitoramento em unidades de ensino e também nas de saúde. "É só fazer", argumentou o parlamentar.

Vereadores criticaram na sessão desta segunda-feira (7) a decisão do governo Suéllen Rosim (PSD) de revogar a licitação que previa contratar câmeras de monitoramento a prédios públicos municipais, revelada pelo JC na última sexta-feira (4). A administração alegou falta de dinheiro para a iniciativa - que foi promessa de campanha da titular do Executivo. Na sexta, a prefeitura disse que o projeto foi "temporariamente adiado".

Os questionamentos mais incisivos partiram da oposição. O vereador José Roberto Segalla (União Brasil), por exemplo, disse ser "de arrepiar" que a Secretaria da Fazenda tenha sugerido utilizar recursos da Contribuição para Iluminação Pública (CIP) para custear o serviço da vigilância.

Ele lembrou que a CIP é a principal fonte de receita da futura concessionária no âmbito da Parceria Público-Privada da Iluminação Pública (PPP da Iluminação) e que a própria CIP foi majorada para garantir sustentabilidade financeira ao pacote de concessão.

Segalla também exibiu vídeo publicado pela prefeita Suéllen no ano passado no qual a mandatária, então candidata à reeleição, disse que o monitoramento "não é uma promessa, mas uma realidade". "Que realidade, Deus do céu? Estamos sendo feito de palhaços", afirmou.