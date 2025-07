Percebe-se uma grande desconexão das pessoas para com a realidade das coisas essenciais para nossa sobrevivência. As poucas que ainda se dedicam a essas atividades são vistas como antiquadas ou ultrapassadas. Hoje o que atrai os jovens são os joguinhos no celular ou tablet, o futebol, os influenciadores digitais, as ciências etéreas da área de comunicação e da tecnologia da informação, onde os ganhos são mais altos, no entanto, tudo completamente afastado da realidade material da vida.

Há um mal maior: o uso preguiçoso da inteligência artificial que tira dos jovens a capacidade de pensar. A IA não nos livrou da covid 19 que, por sinal, serviu para nos lembrar das limitações da ciência após décadas de elogios a nossa capacidade técnica e aos nossos avanços científicos.

Toda sociedade é sustentada por alguns pilares: educação, saúde e segurança, são os principais e que aqui no Brasil, ameaçam ruir e cair sobre nossas cabeças. Sem educação nada se constrói, não conseguimos nem formar professores de matemática, física e química. Sem eles, não teremos engenheiros capacitados a lidar com o aço, com o concreto, com a eletricidade e com a amônia, base da nossa alimentação. Como ter saúde sem ter acesso a ela e a médicos bem formados. Como ter segurança para sair as ruas se nossa justiça é feita com base em leis complacentes?

Infelizmente, nossa sociedade enfoca direitos e é uma sociedade que desenvolve receptores, pessoas sem responsabilidade e completamente fora de sintonia com o mundo a sua volta. Ao contrário, se nossa sociedade se concentrasse nos deveres e nas obrigações, desenvolveria pessoas responsáveis e preocupadas com o ato de compartilhar, de contribuir.