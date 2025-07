Bauru: Polícia Civil devolve celulares furtados aos donos; VÍDEO

Nesta segunda-feira (7), policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru devolveram aos seus legítimos proprietários nove aparelhos celulares que haviam sido furtados, roubados ou extraviados e que foram localizados em posse de moradores da cidade.

A recuperação dos aparelhos ocorreu nos últimos dias durante ações desenvolvidas no âmbito do programa "SP Mobile", uma iniciativa que busca localizar celulares com restrição criminal que voltaram a ser ativados a partir do cruzamento de informações de boletins de ocorrência (BOs) e dados fornecidos por operadoras de telefonia.

"Na data de hoje, atendendo ao planejamento estabelecido pela Assessoria Policial Civil da SSP-CICC, responsável pela coordenação do programa, foi formalizada a entrega simultânea dos aparelhos recuperados aos seus legítimos proprietários, os quais compareceram na sede da Deic para receber os celulares", diz nota da Polícia Civil.