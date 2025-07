Jovem em bicicleta se envolve em colisão e vai parar na UTI do HC

Botucatu - Um jovem de 19 anos, que andava de bicicleta no residencial Jardim do Bosque, neste final de semana, em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), foi atingido por veículo não identificado e está internado em estado grave na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

O acidente ocorreu na manhã de sábado (5), mas foi registrado no domingo (6). Segundo o registro policial, a mãe do jovem contou à polícia que seu filho seguia pela rua Carlos de Rosa quando, no cruzamento com a rua Maria Luisa Falaguera Ardanaz, foi atingido por um veículo, que ele não soube informar se era caminhão ou caminhonete.

O jovem foi socorrido por equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em estado grave, com traumatismo craniano e hemorragia cerebral, e segue sob cuidados intensivos. Boletim de ocorrência (BO) foi registrado e a Polícia Civil irá apurar as circunstâncias do acidente e tentar identificar o condutor do veículo envolvido.