Cápsula do tempo da Santa Casa de Jaú será lacrada nesta terça

Jaú - A cápsula do tempo da Santa Casa de Jaú (47 quilômetros de Bauru) já está pronta. O recipiente será selado nesta terça-feira (8), às 9h, e aberto somente em 2093, no bicentenário da instituição. A solenidade contará com uma missa na Capela Nossa Senhora da Glória e cerimônia em frente ao prédio histórico, onde a cápsula ficará ao lado do monumento do centenário da Irmandade de Misericórdia do Jaú, que já está em processo final de reconstrução.

Produzida em aço inox, e com interior selado, a cápsula é um cubo com medidas internas iguais de 44cm e tem capacidade para aproximadamente 85 litros. Nela, serão guardados objetos escolhidos pela Santa Casa com cuidado para representar o presente e enviar uma mensagem às futuras gerações.

"Estamos deixando um testemunho para o futuro, um gesto que conecta as pessoas de hoje com aquelas que virão. É uma forma de dizer que acreditamos na continuidade desta missão", destacou o provedor Alcides Bernardi Júnior, ao lado da mesa diretora. A cerimônia de lacre será aberta à população.