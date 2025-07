Idosa morre após carro bater em muro e pegar fogo em Duartina

Duartina - Uma idosa de 71 anos morreu, na noite deste domingo (6), em Duartina (38 quilômetros de Bauru), após o veículo em que ela estava colidir com um muro e pegar fogo. Outros dois ocupantes do carro, dois homens, de 68 e 81 anos, sofreram ferimentos e foram levados ao Pronto-Socorro (PS) do Hospital Santa Luzia, onde ficaram em observação.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), o acidente ocorreu por volta das 18h45, na rua Wenceslau Cordovil Júnior, na Vila Salomão Sabbag. Por razões a serem apuradas, o Fiat Uno conduzido pelo homem de 81 anos atingiu o muro de uma residência e pegou fogo.

Os três ocupantes foram retirados do veículo por populares, que também atuaram no combate às chamas, juntamente com policiais militares acionados para atender a ocorrência. Todas as vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu).