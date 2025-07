Caminhão com bagaço de cana tomba e interdita rodovia na região

Na manhã desta segunda-feira (7), o motorista de um caminhão carregado com bagaço de cana perdeu o controle da direção e o veículo tombou no quilômetro 17 da rodovia Deputado Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), entre Jaú e Bariri (a 56 quilômetros de Bauru). O trecho fica nas proximidades do Colégio Agrícola, em Jaú.

Segundo informações da Polícia Militar e da página “Tem Coisas que Só Acontecem em Jaú”, a rodovia foi totalmente interditada. A via é de mão dupla, com faixa contínua dupla, o que proíbe ultrapassagens.

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) foi acionado e organizou o tráfego no sistema “pare e siga”, utilizando o acostamento. O motorista sofreu apenas ferimentos leves.