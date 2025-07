Idoso morre após 2 meses internado na ala de queimados em Bauru

Um idoso de 81 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (7), após passar dois meses internado na ala de queimados do Hospital Estadual (HE) de Bauru, referência no Estado para esse tipo de atendimento.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, Claudio Wilson Bressane Cruz, teve grande parte do corpo atingida pelo fogo no dia 1 de maio, em Atibaia (SP). Ele foi inicialmente socorrido em um hospital da cidade e, no dia 7 daquele mês, transferido para o HE de Bauru.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru, onde aguarda a presença de familiares. As causas do incêndio que provocou as queimaduras ainda estão sob investigação.