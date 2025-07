Homem furta casa, foge por telhados vizinhos e é preso em Bauru

Um homem de 44 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), na tarde deste domingo (6), no Jardim Bela Vista, em Bauru, após furtar peças de roupas, um par de chinelos e um notebook de uma residência e fugir por telhados de imóveis vizinhos.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), uma viatura da PM em patrulhamento foi acionada para atender um furto em andamento e, com base nas caraterísticas e vestimentas informadas, abordou o suspeito, que tentou fugir, mas acabou contido.

No endereço informado pelo denunciante como sendo o do local do furto, os policiais encontraram uma sacola com as roupas, o calçado e o notebook. Porém, durante a ocorrência, descobriram que os objetos haviam sido furtados de uma casa em outra rua.