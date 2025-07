Trabalhador de 49 anos morre atingido por um poste em Bariri

Um prestador de serviços de 49 anos morreu, no início da manhã deste domingo (6), em Bariri (56 quilômetros de Bauru), quando trabalhava na retirada de um poste de concreto de uma propriedade particular localizada no Jardim Industrial II.

O acidente ocorreu por volta das 7h30. Por razões a serem esclarecidas, segundo registro policial, o homem, que não teve a identidade divulgada, foi atingido pela estrutura quando finalizava a retirada dela. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada e a Polícia Científica realizou a perícia na propriedade. As circunstâncias da ocorrência, que foi registrada como morte suspeita no plantão policial da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jaú, serão investigadas pela Polícia Civil.