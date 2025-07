DAE executa duas interligações na nova rede de água do Calçadão

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) realizará, nesta segunda-feira (7), duas interligações da nova rede de água que foi instalada na quadra 5 do Calçadão da Batista de Carvalho. O abastecimento será suspenso e as vias ficarão interditadas durante a execução dos trabalhos.

A primeira intervenção será executada no cruzamento do Calçadão com a rua 13 de Maio, com início às 7h30, e previsão de término no final da manhã.

No período da tarde, as equipes realizarão a segunda interligação, no cruzamento com a rua Agenor Meira, com os trabalhos se estendendo até o fim da tarde.