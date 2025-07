Cia Bauruense apresenta espetáculo 'O menino e sua bacia'

A Cia. bauruense Mariza Basso Formas Animadas apresenta, neste domingo (6) às 16h, no auditório da OAB Bauru uma prévia do espetáculo "O menino e sua bacia", que ganhou nova montagem em 2025. O texto do autor bauruense Luiz Vitor Martinello é narrado na íntegra por duas personagens lavadeiras (Mariza Basso e Victor Deluzzi).

As protagonistas, naturais da cultura popular de vários povos e seus universos de simplicidade, vivem uma viagem encantada, onde objetos de seus cotidianos, transformam-se em personagens para narrar a história do menino travesso que se aventura com uma bacia por lugares inimagináveis. O músico contador de causos, Josiel Rusmont, executa a trilha sonora ao vivo.

Na remontagem, o espetáculo ganhou trilha sonora original, para somar ainda mais no aspecto sensorial do trabalho. Segundo o autor Luiz Vitor Martinello, "O menino e sua bacia", é uma narrativa que foge deste mundo mais imediato, pretendendo resgatar a atmosfera dos antigos contos de fadas, como a intensificação do imaginário, da fantasia, sem a preocupação com a lógica cotidiana; buscando inspirar um utópico, mas necessário, relacionamento entre as pessoas, em que a dominação ou a submissão cedam lugar aos sentimentos de ternura, desprendimento, delicadeza, culminando com o amor que, quando verdadeiro, absoluto, é a expressão da mais pura liberdade, respeito e encantamento entre dois seres, a idealização de um pequeno mundo, onde personagens possam ser eles mesmos, desafiando medos, cumprindo sonhos, em busca do equilíbrio, da harmonia e da serena alegria de existir.