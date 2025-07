Unidade local do Seconci-SP realiza campanha contra dependências

Presente no dia a dia das pessoas, seja em comemorações ou eventos sociais, por vezes, o álcool é utilizado como forma de socialização e relaxamento. De acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 18% da população brasileira adulta faz uso excessivo de álcool, com consumo mais frequente entre os homens. Segundo a pesquisa realizada em abril de 2025, pelo Instituto DataFolha, 3% da população adulta consome bebida alcoólica quase diariamente, padrão de consumo que indica risco de dependência.

Já em relação ao consumo de drogas, dados do Relatório Mundial sobre Drogas da Organização das Nações Unidas (ONU), de 2024, mostram que o mercado ilegal de cocaína atingiu seu recorde nos últimos anos. Estima-se que, só de cocaína pura, tenham sido produzidas cerca de 2,757 toneladas em 2022, um aumento de 20% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Com o objetivo de promover o acesso à informação e reforçar as orientações, durante todo o mês de julho, a Unidade de Bauru do Seconci-SP (Serviço Social da Construção) realiza a campanha contra dependência e vícios e de combate ao uso de drogas e álcool nos canteiros de obras de construtoras parceiras.