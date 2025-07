Conquis Cola aposta no sabor da infância para conquistar

Lançada com o slogan "Feita para te conquistar", a linha Conquis Cola, da marca Conquista, chega ao mercado com uma proposta clara: resgatar o sabor que marcou gerações e se tornar parte dos momentos afetivos do cotidiano. Disponível nas versões cola tradicional, zero açúcar e mix lemon (com toque de limão), a bebida já tem seu espaço garantido nas prateleiras e entre os consumidores.

De acordo com Abílio Silva Filho, diretor comercial da marca, uma das ideias centrais da linha é criar uma nova opção de sabores, buscando conquistar o paladar dos consumidores. Entre os destaques da linha, o zero açúcar tem chamado atenção do público. Segundo o executivo, é o sabor mais elogiado pelos consumidores. "Recebemos muitos comentários positivos. Muita gente diz que, depois de experimentar a nossa linha de produtos zero açúcar, não consegue trocar para outra marca. É um produto que surpreende", diz.

O sabor familiar e a leveza da fórmula também são pontos mencionados com frequência. Para Abílio, isso se deve ao cuidado em desenvolver uma bebida que remetesse ao que há de mais afetivo: a infância. "Tem gente que toma e fala: 'esse gosto me lembra quando eu era criança'. Isso acontece porque a Bebidas Conquista tem mais de 65 anos de história e muitos adultos estão reencontrando agora seu sabor favorito da infância. Estamos vendendo mais do que refrigerante, estamos entregando memória", comenta.