Site Oportunidade Já disponibiliza mais de 500 mil vagas

A segunda edição do Programa Oportunidade Já, parceria da Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) com empresas privadas, Organizações da Sociedade Civil (OSCs) e órgãos públicos, oferece, a partir do dia 1º de julho de 2025, mais de 500 mil vagas em 45 cursos on-line, workshops, treinamentos e processos seletivos gratuitos, destinados a vestibulandos, estudantes ou qualquer cidadão interessado.

As oportunidades são direcionadas às áreas de inteligência artificial, programação, voluntariado, turismo, gerenciamento de processos, tecnologia da informação e soft skills. Neste ano de 2025, também há cursos exclusivos para mulheres na área de tecnologia. As vagas podem ser acessadas por meio do endereço: https://apps.univesp.br/oportunidade-ja. A primeira edição da iniciativa ofertou 370 mil vagas.

As instituições participantes têm suas vagas e ações publicadas no endereço eletrônico mantido e divulgado pela Univesp, instituição vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SCTI) do Estado de São Paulo. No edital de Chamamento Público, que ocorreu de abril a junho, puderam se inscrever empresas e organizações da sociedade civil, nacionais ou estrangeiras, com interesse em contribuir para a empregabilidade e disponibilizar chances de qualificação profissional ao público em geral. Entre entidades públicas e privadas, 9 instituições foram habilitadas nesta edição.