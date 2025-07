Segurança jurídica: questão de justiça a quem produz e trabalha

A indústria é uma força vital para o desenvolvimento econômico de nossa região, gerando empregos, inovação e renda. Para que esse papel possa ser cumprido com responsabilidade e sustentabilidade, é fundamental que as empresas contem com segurança jurídica — um ambiente regulatório estável, transparente e justo. No Ciesp Regional Botucatu, temos atuado com firmeza na defesa desses princípios, alinhados à missão maior da entidade no Estado.

Por meio do apoio do Departamento Jurídico do Ciesp e da integração com as demais diretorias regionais, conseguimos garantir que as empresas locais estejam amparadas frente a abusos tributários, interpretações equivocadas da legislação e medidas que aumentam injustamente os custos da produção. Esses esforços são fundamentais para manter a competitividade das indústrias do nosso território, que enfrentam desafios crescentes no cenário econômico atual.

A nova Cartilha Jurídica lançada pelo Ciesp é uma importante ferramenta nesse processo. Ela apresenta, de forma clara, as vitórias judiciais e orientações práticas que podem representar economia real e previsibilidade para o dia a dia das indústrias. Um exemplo é o fim da contribuição previdenciária sobre o terço de férias e os primeiros 15 dias de auxílio-doença, que abre caminho para compensações retroativas — uma medida de impacto direto no caixa das empresas.